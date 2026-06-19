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Почти 60 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона

В Анапе разрешительные документы для открытия сезона получили 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу, сообщается на сайте правительства России.

В Анапе разрешительные документы для открытия сезона получили 58 пляжей. Еще 10 проходят экспертизу, сообщается на сайте правительства России.

При этом ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе продолжается. На пляжах отсыпают дополнительный слой чистого песка.

В декабре 2024 года во время шторма танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. В воду попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Спустя некоторое время выбросы мазута фиксировали на части побережья Кубани и Крыма.

В этом месяце в Анапе впервые после крушения танкеров открыли пляжный сезон. 11 июня для купания открыли 49 пляжей. Тогда в правительстве подчеркнули, что также проводится мониторинг акватории Черного моря, а случаев выбросов нефтепродуктов за последнее время не зафиксировано.

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