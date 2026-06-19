Нижегородского мажора, устроившего резонансное ДТП, заключили под стражу

Ситуация вызвала резонанс. Тогда в ГИБДД собрали видео с камер наблюдения и завели на мажора уголовное дело об опасном вождении. 24 мая его задержали, а 26 мая суд избрал ему меру пресечения по этому делу в виде запрета определенных действий. 27 мая Корнилову дали 10 суток за скандал, учиненный ранее в ресторане с представителями СМИ — когда они пытались добиться от него комментария о самом ДТП. 28 мая его лишили водительских прав на срок 1 год 11 месяцев со штрафом в размере 45 000 рублей.