Нижегородского мажора, устроившего резонансное ДТП, заключили под стражу

21-летнему Сергею Корнилову, устроившему ДТП на Mercedes-Benz SL 21 в центре Нижнего Новгорода, ужесточили меру пресечения. Молодой человек заключен под стражу, об этом сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.
Напомним, 20 мая за рулем желтого кабриолета он выехал на встречную полосу и врезался в иномарку, которая угодила в еще одну машину. В результате аварии никто не пострадал, но автомобили получили повреждения. После ДТП мужчина не стал извиняться, а вел себя по-хамски, начал фотографироваться и записывать видео на фоне разбитых транспортных средств, обзывать подписчиков нищетой и говорить, что ему ничего не будет.
Ситуация вызвала резонанс. Тогда в ГИБДД собрали видео с камер наблюдения и завели на мажора уголовное дело об опасном вождении. 24 мая его задержали, а 26 мая суд избрал ему меру пресечения по этому делу в виде запрета определенных действий. 27 мая Корнилову дали 10 суток за скандал, учиненный ранее в ресторане с представителями СМИ — когда они пытались добиться от него комментария о самом ДТП. 28 мая его лишили водительских прав на срок 1 год 11 месяцев со штрафом в размере 45 000 рублей.
Сергей Корнилов отсидел за хулиганство положенный срок в изоляторе, после чего вышел на свободу. При этом он по-прежнему находился под запретом определенных действий по уголовному делу, и ему нельзя было посещать бары и рестораны, выходить из дома после 21:00, пользоваться интернетом и телефоном и общаться со свидетелями.
19 июня стало известно, что Корнилов нарушил избранную ему меру пресечения, поэтому следствие обратилось в суд, чтобы ее ужесточить. В результате Корнилова заключили под стражу сроком по 23 июля включительно.