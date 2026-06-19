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Садовод назвал простой способ продлить хранение урожая чеснока

Садовод Сидельников: подкормка чеснока в июне ухудшает его хранение.

Источник: Комсомольская правда

Чеснок может храниться дольше и лучше, если правильно ухаживать за ним еще на грядке в период активного роста. Садовод Александр Сидельников рассказал, какие ошибки в июне чаще всего сокращают срок хранения будущего урожая и как их избежать. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Как только начинаем кормить чеснок, урожай мы поднимаем, но практически в 90% случаев создаем проблемы с дальнейшим хранением», — сказал садовод.

По словам эксперта, в июне чеснок после удаления стрелок особенно чувствителен к подкормкам. В этот момент растение должно завершать формирование и набирать «зрелость», а лишнее питание может нарушить естественные процессы и ухудшить хранение головок.

Сидельников отметил, что похожий подход касается и других культур. Например, у огурцов, тыквы и перца в начале сезона советуют удалять первые завязи, чтобы растение направило силы на развитие корневой системы и листвы.

Ранее дачникам назвали список растений, которых не должно быть на участке. Они быстро разрастаются и вытесняют другие культуры.