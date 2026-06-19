Садовод назвал простой способ продлить хранение урожая чеснока

Чеснок может храниться дольше и лучше, если правильно ухаживать за ним еще на грядке в период активного роста. Садовод Александр Сидельников рассказал, какие ошибки в июне чаще всего сокращают срок хранения будущего урожая и как их избежать. Об этом пишет телеканал 360.ru.