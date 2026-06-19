Во Владимире пройдет фестиваль «Богатырская битва-2026»

Площадкой для фестиваля станет Соборная площадь. Там для жителей и гостей города подготовят насыщенную программу: состязания русских богатырей, командный турнир по стронгмэну, килу, соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, кулачный бой «стенка на стенку», русские национальные интерактивы и другие мероприятия. Ожидается, что участие в фестивале примут более 400 спортсменов из разных регионов страны.