Во Владимире пройдет фестиваль «Богатырская битва-2026»

Фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырская битва» пройдет 20 июня во Владимире, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона. Мероприятие организуют при поддержке государственной программы «Спорт России».
Площадкой для фестиваля станет Соборная площадь. Там для жителей и гостей города подготовят насыщенную программу: состязания русских богатырей, командный турнир по стронгмэну, килу, соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, кулачный бой «стенка на стенку», русские национальные интерактивы и другие мероприятия. Ожидается, что участие в фестивале примут более 400 спортсменов из разных регионов страны.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.