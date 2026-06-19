Адвоката из Воронежа отправили в СИЗО за помощь в похищении и мошенничестве

Ленинский районный суд Воронежа 19 июня по ходатайству следствия отправил в СИЗО 49-летнего адвоката, которую обвиняют в пособничестве в мошенничестве и похищении людей. По данным следствия, юрист вступила в преступный сговор с двумя жителями региона, чтобы похитить деньги, причитающиеся местной жительнице и ее несовершеннолетнему сыну в связи с гибелью отца ребенка в зоне СВО. Об этом сообщили в суде и СУ СК по Воронежской области. По информации источника «Ъ-Черноземье», речь идет об адвокате Юлии Уколовой.