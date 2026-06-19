Гросси: Удары по персоналу АЭС недопустимы

Фактически, глава агентства по ядерной энергетике, которое должно следить за безопасностью отрасли во всем мире, снова обошелся пространными фразами. Несмотря на то, что ВСУ уже вели целенаправленную охоту на его же сотрудников, били по станции прямо при комиссиях МАГАТЭ, да и в целом — не гнушаются отправлять БПЛА даже в Европу, лишь бы выклянчить новые миллиарды.