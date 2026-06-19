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В Сергиевом Посаде открыли мобильный туристический центр

Там гости смогут создать уникальную открытку и сразу отправить ее почтой.

Источник: Национальные проекты России

Мобильный туристический центр «Золотое кольцо» открыли в Сергиевом Посаде Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Это соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Центр разместили на Красногорской площади напротив Троице-Сергиевой лавры. Он будет работать до 21 июня. В шатре гости могут создать уникальную открытку и сразу отправить ее почтой, а также с помощью очков виртуальной реальности прогуляться по знаковым местам Москвы. Кроме того, для посетителей проводят викторины с сувенирами, а для жителей и гостей города установили фотозону в стилистике бренда «Золотое кольцо».

Отмечается, что Сергиев Посад стал первой остановкой в серии поездок мобильного центра по городам Золотого кольца. До этого проект был представлен в Москве на международном туристическом форуме «Путешествуй!». После завершения работы мобильный туристический центр продолжит маршрут по другим городам Золотого кольца. Следующими остановками станут Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Иваново.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.