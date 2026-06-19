В Сергиевом Посаде открыли мобильный туристический центр

Центр разместили на Красногорской площади напротив Троице-Сергиевой лавры. Он будет работать до 21 июня. В шатре гости могут создать уникальную открытку и сразу отправить ее почтой, а также с помощью очков виртуальной реальности прогуляться по знаковым местам Москвы. Кроме того, для посетителей проводят викторины с сувенирами, а для жителей и гостей города установили фотозону в стилистике бренда «Золотое кольцо».