Учёные научили нейросети диагностировать некоторые виды рака

Специализированные нейросети, созданные для медицинских целей, показали результаты, сопоставимые с работой врачей-терапевтов, а по ряду параметров даже превзошли их. Две модели — Mira от одноимённой разработки и Google Amie — прошли клинические испытания, итоги которых опубликованы в журнале Nature.
Mira продемонстрировала особую эффективность в распознавании рака поджелудочной железы и пневмонии. На тестовом наборе из более чем 500 случаев из приёмного покоя она правильно идентифицировала 8 болезней, включая аппендицит и тромбоэмболию лёгочной артерии, с точностью 87,1%. Для сравнения, группа из 6 терапевтов справилась с той же задачей на 78,1%.
Google Amie, созданная на базе архитектуры Gemini, показала себя сильнее в вопросах назначения лечения и подбора медикаментов. Её проверяли на 100 типовых сценариях, разыгранных актёрами на основе реальных британских клинических протоколов. В сложных случаях нейросеть обходила группу из 21 практикующего врача.
Руководитель команды разработчиков Mira Якоб Катер сравнил ИИ с автопилотом в авиации: такие системы способны брать на себя рутинные задачи и снижать нагрузку на персонал, но окончательное решение всегда должно оставаться за человеком.
Исследователи признают, что в эксперименте модели работали с более структурированными и чистыми данными, чем те, с которыми сталкиваются врачи в реальной практике. Пациенты часто сообщают информацию противоречиво и неполно, что существенно усложняет диагностику. Поэтому, несмотря на впечатляющие результаты, авторы работы подчёркивают: применение ИИ в реальной клинической практике пока преждевременно.
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