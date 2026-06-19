Учёные научили нейросети диагностировать некоторые виды рака

Mira продемонстрировала особую эффективность в распознавании рака поджелудочной железы и пневмонии. На тестовом наборе из более чем 500 случаев из приёмного покоя она правильно идентифицировала 8 болезней, включая аппендицит и тромбоэмболию лёгочной артерии, с точностью 87,1%. Для сравнения, группа из 6 терапевтов справилась с той же задачей на 78,1%.