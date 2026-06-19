Министра образования Эстонии Кристину Каллас осудили за речь на русском языке

Министра образования и науки Эстонии Кристину Каллас раскритиковали после того, как часть своей речи на выпускной церемонии в государственной гимназии Кохтла-Ярве она произнесла на русском языке. Об этом сообщило эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
— Каллас произнесла свою выпускную речь на церемонии вручения дипломов в Кохтла-Ярвеской государственной гимназии частично на русском языке. Это произвело неожиданное впечатление на учителей данной школы, где обучение ведется исключительно на эстонском языке, — говорится в материале.
Каллас отметила, что основная часть ее выступления была на эстонском языке, а на русском она произнесла лишь несколько фраз, обращаясь к семьям, поддерживающим обучение детей на государственном языке.
Критику в адрес министра также высказал бывший министр образования Эстонии Тынис Лукас. Он подчеркнул, что официальные выступления членов правительства, особенно в регионах, где осуществляется переход на обучение на эстонском языке, должны проводиться исключительно на государственном языке.
Прошлым летом во время интервью с Кристиной Каллас ведущий задал вопрос: сколько будет восемь умножить на четыре. Глава министерства сначала попыталась уйти от ответа, сказав, что «образование — это не только математические формулы», а затем, когда вопрос задали снова, честно и открыто призналась, что не знает.