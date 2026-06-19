Андрей Ермак призвал изгнать с улиц Калининграда живодеров-фотографов с голубями

— Я шел на остров Канта, ко мне подошли и предложили сфотографироваться с голубем. После моей эмоциональной тирады в адрес того, что я об этом думаю, мне начал задавать вопросы крайне странный человек в очень измененном состоянии сознания на мой взгляд, спрашивал, почему я против, почему я не даю возможность получить дополнительные эмоции людям. Я пояснил позицию, сказал, что считаю их живодерами, а не теми, кто дарит людям дополнительные эмоции. Он мне тогда пообещал: «Больше вы нас здесь не увидите». Но, как мы видим, обещание не сдержал. Здесь должна быть работа правоохранительных органов, потому что-то, что они делают — это просто незаконно! Это надо пресекать и их оттуда изгонять.