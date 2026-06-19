Выпускница из Казани набрала 300 баллов на ЕГЭ

«У меня до сих пор нет слов. Столько людей меня поздравили, обняли. Я чувствовала их гордость и восхищение, но порой кажется, что это происходит не со мной», — призналась девушка.
По словам Шакировой, она два года посвятила подготовке к экзаменам, и иногда в ее голове возникала мечта написать все три ЕГЭ на высший балл. «Я рада, что этот этап моей жизни закончился с таким результатом», — добавила она.
Продолжить образование выпускница планирует в Химическом институте имени А. М. Бутлерова КФУ по направлению «Фундаментальная и прикладная химия». Большая любительница преподавания, в этом году она провела 16 уроков химии в своем химико-биологическом классе.
В Казани 2025/2026 учебный год завершили более 181 тыс. школьников. Государственную итоговую аттестацию проходят 23 тыс. выпускников девятых и одиннадцатых классов. На медаль «За особые успехи в учении» в этом году претендуют свыше 1,2 тыс. учащихся.