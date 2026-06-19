Метро Петербурга во время праздника выпускников будет работать круглосуточно

Отмечается, что движение поездов будет осуществляться с интервалом до 10 минут. Кроме того, в эту ночь будет организовано десять маршрутов наземного транспорта, который будет отправляться с интервалом 30 минут. Это троллейбусы № 23, 46 и автобусные маршруты № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263.