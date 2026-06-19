Воронежцев пригласили на бесплатные концерты уличного фестиваля

В столице Черноземья продолжается фестиваль «Воронеж — это мы!» (0+). В субботу, 20 июня, послушать музыку и позаниматься спортом можно будет бесплатно в зеленых зонах города. Программа стартует в 18.00.
В парке «Орленок» в шесть вечера в разных локациях запланированы концерт, открытый урок по тхэквондо ВТФ, мастер-класс по фехтованию, тренажерный марафон. А в 19.00 -танцевальный марафон (сцена).
В «Алых парусах» — концерт, занятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с участием автогородка «Островок безопасности», открытый урок по тхэквондо ВТФ, мастер-классы по настольному теннису и баскетболу.
В парке «Танаис» — концертная программа, мастер-класс по фехтованию на колясках, тренажерный марафон.
На площади Победы у фонтана — концерт ансамбля казачьей песни «Станица».
На Петровской набережной — мастер-классы по пляжному футболу и волейболу, а также тренировка по йоге.
На Адмиралтейской площади в 18.00 — танцевальная программа «Русский хит», а в 19.00 — площадный киномарафон.
В парке «Дельфин» — театральный выходной: показ спектаклей «Теремок», «Звонок». А в амфитеатре — концертная программа.
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