Власти Зеленоградска расторгают контракт с подрядчиком по окосу травы

Администрация Зеленоградского муниципального округа начала процедуру расторжения контракта с подрядной организацией, отвечавшей за окос травы на территории муниципалитета. Об этом глава округа Александр Китаев сообщил в ходе прямого эфира.
Тему поднял один из участников эфира, пожаловавшийся на неудовлетворительное содержание города. В ответ Китаев признал наличие проблем и заявил, что у администрации есть серьезные претензии к подрядчику.
«В рамках конкурсных процедур подрядчик снизил стоимость более чем на 25% и выиграл в аукционе. В связи с чем после того, как заключил контракт, скорее всего, осознал, что за такие деньги не сильно-то в состоянии обеспечить выполнение данного контракта», — сказал глава округа.
По словам Китаева, графики и территории окоса были четко прописаны в контракте, однако подрядчик свои обязательства не выполнял. Из-за этого муниципалитету пришлось привлекать дополнительные силы.
«Он его не выполняет, поэтому сейчас мы были вынуждены в экстренном порядке принимать дополнительных сотрудников в свои подведомственные учреждения и выполнять работу за этого нерадивого подрядчика», — отметил глава муниципалитета.
Китаев добавил, что администрация уже приступила к процедуре расторжения договора. В дальнейшем власти планируют отказаться от передачи этих работ сторонним компаниям и усилить собственные службы благоустройства.
«Приступили к процедуре расторжения, и впредь никаким наёмным компаниям эту работу не будем отдавать. Усилимся работниками по благоустройству, которые исправят ситуацию и не позволят допускать впредь», — заявил он.
Также глава округа призвал жителей сообщать о проблемах с благоустройством через социальные сети и пообещал реагировать на обращения.