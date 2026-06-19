Власти Зеленоградска расторгают контракт с подрядчиком по окосу травы

«В рамках конкурсных процедур подрядчик снизил стоимость более чем на 25% и выиграл в аукционе. В связи с чем после того, как заключил контракт, скорее всего, осознал, что за такие деньги не сильно-то в состоянии обеспечить выполнение данного контракта», — сказал глава округа.