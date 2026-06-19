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Власти Зеленоградска расторгают контракт с подрядчиком по окосу травы

Тему поднял один из участников эфира, пожаловавшийся на неудовлетворительное содержание города.

Администрация Зеленоградского муниципального округа начала процедуру расторжения контракта с подрядной организацией, отвечавшей за окос травы на территории муниципалитета. Об этом глава округа Александр Китаев сообщил в ходе прямого эфира.

Тему поднял один из участников эфира, пожаловавшийся на неудовлетворительное содержание города. В ответ Китаев признал наличие проблем и заявил, что у администрации есть серьезные претензии к подрядчику.

«В рамках конкурсных процедур подрядчик снизил стоимость более чем на 25% и выиграл в аукционе. В связи с чем после того, как заключил контракт, скорее всего, осознал, что за такие деньги не сильно-то в состоянии обеспечить выполнение данного контракта», — сказал глава округа.

По словам Китаева, графики и территории окоса были четко прописаны в контракте, однако подрядчик свои обязательства не выполнял. Из-за этого муниципалитету пришлось привлекать дополнительные силы.

«Он его не выполняет, поэтому сейчас мы были вынуждены в экстренном порядке принимать дополнительных сотрудников в свои подведомственные учреждения и выполнять работу за этого нерадивого подрядчика», — отметил глава муниципалитета.

Китаев добавил, что администрация уже приступила к процедуре расторжения договора. В дальнейшем власти планируют отказаться от передачи этих работ сторонним компаниям и усилить собственные службы благоустройства.

«Приступили к процедуре расторжения, и впредь никаким наёмным компаниям эту работу не будем отдавать. Усилимся работниками по благоустройству, которые исправят ситуацию и не позволят допускать впредь», — заявил он.

Также глава округа призвал жителей сообщать о проблемах с благоустройством через социальные сети и пообещал реагировать на обращения.