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На «Алых парусах — 2026» выступят Елка, Люся Чеботина и Юлия Пересильд

Организаторы раскрыли лайнап: на Дворцовой споют Елка, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Алена Свиридова, Filatov & Karas, Юлия Пересильд с «Мандрагорой» и другие артисты. Ведущие впервые станут участниками спектакля — их выведут за рамки привычных ролей, сообщает «Пятый канал».

Источник: Коммерсантъ

Концерт пройдет с единой сценой, объединяющей зрителей и артистов. Вход — только по приглашениям, на время праздника ограничат продажу алкоголя. Главный выпускной состоится 27 июня в закрытом формате.