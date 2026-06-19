Лантратова помогла отстраненному от ЕГЭ выпускнику пересдать экзамен

Она добавила, что мальчика вывели из аудитории и более двух часов он писал объяснительную. В итоге его лишили права пересдать экзамен в этом году. Тогда как, по словам семьи, злого умысла не было, ребенок готовился к экзамену, не пытался списывать. И главное, что сам сообщил о телефоне до начала испытания.