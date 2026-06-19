Краснодарский суд закрепил решение о конфискации имущества донского экс-губернатора

В июне 2024 года Кислов реализовал обе организации строительному холдингу «Элиас Групп», специализирующемуся на жилищном девелопменте в Ростовской области и Краснодарском крае. Конечным бенефициаром этой структуры оказался всё тот же Борис Юнанов, впоследствии включённый в перечень ответчиков. Согласно прокурорским данным, вырученные от сделки 2,7 млрд руб. Сергей Кислов перевёл на зарубежные счета — в Турцию и Казахстан, тогда как оставшиеся 900 млн рублей были направлены в холдинг «Синко», которым он, по версии следствия, продолжает скрыто управлять через своего отца Василия Кислова. Сам Владимир Чуб предъявленные Генпрокуратурой требования не признал.