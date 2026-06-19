В Рязанской области диспансеризацию прошли более 511 тысяч человек

Более 511 тысяч человек прошли диспансеризацию в Рязанской области с начала года, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Это соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Обследования охватили в том числе 142,5 тысячи детей. При этом оценку репродуктивного здоровья прошли более 75 тысяч рязанцев. Кроме того, в профилактических осмотрах приняли участие почти 1200 участников специальной военной операции и членов их семей.
«Проводится большая работа для того, чтобы диспансеризация и медосмотры проходили для граждан максимально комфортно и доступно. Необходимо, чтобы люди относились к такой форме профилактики максимально ответственно. Ведь такой подход помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, вовремя начинать лечение и увеличивать продолжительность активной жизни», — подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.