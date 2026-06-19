Ремонтные работы на острове Канта завершат в июле. Об этом во время прямого эфира 19 июня сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
— Мы планируем, что в июле мы завершим все работы, касающиеся северо-западной части острова Канта, — сказал Андрей Ермак.
Напомним, когда открыли и презентовали Философский мост через Преголю, многих горожан и туристов смутили как раз незавершенные работы по благоустройству на острове Канта — вид на стройку открывался с нового моста.
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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.Читать дальше