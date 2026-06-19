Производитель итальянских деликатесов в Подмосковье оптимизировал работу

Предприятие «Солерамичи» из города Солнечногорска в Московской области оптимизировало рабочие процессы по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Улучшения внедряли на участке производства тонких колбас. Внедрять новые подходы компании помогали специалисты Регионального центра компетенций. Они обучили сотрудников принципам бережливого производства и сопровождали предприятие на всех этапах реализации проекта.
В результате они стандартизировали рабочие операции, перераспределили загрузку операторов и организовали рабочие места по системе 5С. Благодаря этим изменениям выработка сотрудников выросла на 27%, а время изготовления колбас сократилось на 18%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.