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Производитель итальянских деликатесов в Подмосковье оптимизировал работу

Благодаря изменениям выработка сотрудников выросла на 27%

Предприятие «Солерамичи» из города Солнечногорска в Московской области оптимизировало рабочие процессы по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Улучшения внедряли на участке производства тонких колбас. Внедрять новые подходы компании помогали специалисты Регионального центра компетенций. Они обучили сотрудников принципам бережливого производства и сопровождали предприятие на всех этапах реализации проекта.

В результате они стандартизировали рабочие операции, перераспределили загрузку операторов и организовали рабочие места по системе 5С. Благодаря этим изменениям выработка сотрудников выросла на 27%, а время изготовления колбас сократилось на 18%.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.