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Более 40 спортивных объектов появились в Нижегородской области за полтора года

Губернатор и министр спорта РФ обсудили итоги развития спортивной инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Стороны обсудили развитие физической культуры и спорта в регионе, а также реализацию новых инфраструктурных проектов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Одним из ключевых факторов развития спорта губернатор назвал современную инфраструктуру. По итогам 2025 года обеспеченность жителей региона спортивными сооружениями достигла 60,2%. За последние полтора года в муниципалитетах Нижегородской области построили и установили более 40 спортивных объектов.

По словам губернатора, массовый спорт играет важную роль в формировании здорового образа жизни. Он помогает детям с ранних лет приобщаться к полезным привычкам, а взрослым — поддерживать физическую форму и восстанавливать силы после рабочего дня.

Глеб Никитин отметил, что в регионе активно развивается беговое движение. Только за один сезон в Нижегородской области проводится свыше 30 забегов различных форматов — от городских стартов на пять километров до трейловых соревнований и крупных спортивных фестивалей.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Спорт России» и Народной программы. В регионе продолжается строительство новых и модернизация действующих спортивных площадок. Глеб Никитин поблагодарил Михаила Дегтярева за поддержку инициатив, направленных на развитие спорта и создание условий для активного образа жизни нижегородцев.