Екатеринбургская духовная семинария переезжает в Верхнюю Пышму

— Для меня очень важно то, что в стесненных условиях команда семинарии показала высокий результат. В новых условиях, я верю, мы сможем растить замечательных пастырей для нашей Церкви. Учиться или учить в Екатеринбургской школе почетно и престижно, — сказано в посте.