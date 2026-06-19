Стрелки из Подмосковья завоевали 4 медали на этапе Кубка России

В соревнованиях участвовали спортсмены из разных регионов России, а также представители Белоруссии. Подмосковная команда завоевала золото, серебро и две бронзы. Так, победителями в дисциплине «пневматический пистолет — смешанная пара» стали Софья Никулина и Александр Костенко. Серебро в упражнении «пневматический пистолет — 60 выстрелов» завоевала Елена Липа. Еще две бронзовые награды подмосковные спортсмены получили в парной стрельбе из пневматического пистолета: призерами стали дуэты Александр Костенко — Софья Никулина и Елена Липа — Даниил Полосухин.