Стрелки из Подмосковья завоевали 4 медали на этапе Кубка России

Представители Московской области завоевали 4 медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе, который прошел в Архангельске, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Турнир организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».
В соревнованиях участвовали спортсмены из разных регионов России, а также представители Белоруссии. Подмосковная команда завоевала золото, серебро и две бронзы. Так, победителями в дисциплине «пневматический пистолет — смешанная пара» стали Софья Никулина и Александр Костенко. Серебро в упражнении «пневматический пистолет — 60 выстрелов» завоевала Елена Липа. Еще две бронзовые награды подмосковные спортсмены получили в парной стрельбе из пневматического пистолета: призерами стали дуэты Александр Костенко — Софья Никулина и Елена Липа — Даниил Полосухин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.