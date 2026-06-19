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Джим Керри задумался о возможности снова сыграть Гринча

Американский актер Джим Керри может вновь сыграть Гринча в продолжении фильма «Гринч — похититель Рождества».

Источник: РБК

Американский актер Джим Керри может вновь сыграть Гринча в продолжении фильма «Гринч — похититель Рождества». Переговоры о возвращении актера к роли ведут студия Universal Pictures и компания Imagine Entertainment, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, к работе над сиквелом также может вернуться режиссер оригинальной картины Рон Ховард. Он выступит режиссером и продюсером ленты вместе с Брайаном Грейзером.

Сценарий продолжения пишут Алек Берг, Джефф Шаффер и Дэвид Мэндел, ранее работавшие над экранизациями произведений «Доктор Сьюз».

Фильм «Гринч — похититель Рождества» вышел в 2000 году и стал самым кассовым релизом года в США, собрав $260 млн в национальном прокате и $345 млн по всему миру. Картина получила премию «Оскар» за лучший грим.

По данным аналитической компании Nielsen, лента остается одним из самых популярных рождественских фильмов на стриминговых сервисах. В конце 2025 года она уступила по просмотрам среди праздничного контента только фильму «Один дома».

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