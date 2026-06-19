Потопленный японский «адский корабль» нашли спустя 82 года

Исследовательская группа начала с изучения японских и американских военных архивов. Выяснилось, что официальные записи о затоплении содержали пробелы и противоречия. Однако в июне 2025 года был обнаружен оцифрованный японский документ, составленный офицерами с головного судна конвоя: там содержалась хроника событий и карта с отметкой места удара. Дополнительные детали удалось сопоставить с данными из отчёта авианосца «Банкер Хилл», а также благодаря беседам с местными рыбаками, которые давно знали о крупном затонувшем объекте в этом районе.