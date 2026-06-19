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Потопленный японский «адский корабль» нашли спустя 82 года

Во время Второй мировой войны японские военные использовали 56 судов без идентификационных знаков, которые в народе прозвали «адскими кораблями». Они использовались для перевозки военнопленных, и 19 из них были затоплены в результате атак. Судьба 5 кораблей долгие годы оставалась неизвестной — в их число входило и транспортное судно «Хофуку Мару».

Во время Второй мировой войны японские военные использовали 56 судов без идентификационных знаков, которые в народе прозвали «адскими кораблями». Они использовались для перевозки военнопленных, и 19 из них были затоплены в результате атак. Судьба 5 кораблей долгие годы оставалась неизвестной — в их число входило и транспортное судно «Хофуку Мару».

В сентябре 1944 года этот корабль в составе конвоя пересекал Южно-Китайское море. В его трюмах находилось порядка 1,2 тысячи британских и голландских пленных. Американская авиация, приняв судно без опознавательных знаков за военный грузовой транспорт, выпустила по нему 4 торпеды, одна из которых достигла цели. Корабль разломился на две части и ушёл под воду в считанные минуты. Точное место его гибели удалось установить только сейчас — спустя почти 82 года.

Исследовательская группа начала с изучения японских и американских военных архивов. Выяснилось, что официальные записи о затоплении содержали пробелы и противоречия. Однако в июне 2025 года был обнаружен оцифрованный японский документ, составленный офицерами с головного судна конвоя: там содержалась хроника событий и карта с отметкой места удара. Дополнительные детали удалось сопоставить с данными из отчёта авианосца «Банкер Хилл», а также благодаря беседам с местными рыбаками, которые давно знали о крупном затонувшем объекте в этом районе.

В 2026 году у западного побережья филиппинского острова Лусон организовали подводную экспедицию. Водолазы обнаружили обломки на глубине около 50 метров — именно там, где их и предполагали найти. Но вулканический пепел, выброшенный при извержении Пинатубо в 1991 году, практически полностью покрыл конструкцию, что сильно затруднило визуальную идентификацию.

Морские археологи и специалисты по подводной съёмке сделали сотни фотографий находки. С помощью фотограмметрии они построили трёхмерную модель судна. Когда размеры, расположение мачт и грузовых отсеков сопоставили с чертежами «Хофуку Мару» 1919 года постройки, сомнений не осталось — найдено именно то, что искали.

Дальнейшие раскопки на месте крушения проводиться не будут. Нидерландское агентство по охране культурного наследия признало затонувшее судно братской могилой и призвало оставить его в покое из уважения к павшим и их родственникам. Точные координаты объекта не разглашаются в целях безопасности.

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