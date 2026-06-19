Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганрогском порту начали устанавливать навигационные огни собственного производства

В Таганроге запустили пилотный проект по установке навигационных огней нового образца.

Источник: Комсомольская правда

«Росморпорт» начал переоснащать плавучие навигационные знаки в морском порту Таганрога. Там установили первые светооптические аппараты, разработанные и произведенные на собственном предприятии. Запуск стал пилотным. А в течение трех лет на такое оборудование перейдут все филиалы компании. Такая информация появилась на сайте компании.

Как сказано в сообщении, аппараты сделаны из отечественных материалов и просты в обслуживании. Они видны с расстояния до 5,2 морских миль, работают от аккумуляторов и включаются автоматически в зависимости от освещения. Корпус полностью защищен от пыли и выдерживает долгое погружение под воду.

В этом году планируют поставить в филиалы более 300 аппаратов. После этого компания намерена вывести их на открытый рынок.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!