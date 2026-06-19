В Таганрогском порту начали устанавливать навигационные огни собственного производства

«Росморпорт» начал переоснащать плавучие навигационные знаки в морском порту Таганрога. Там установили первые светооптические аппараты, разработанные и произведенные на собственном предприятии. Запуск стал пилотным. А в течение трех лет на такое оборудование перейдут все филиалы компании. Такая информация появилась на сайте компании.
Как сказано в сообщении, аппараты сделаны из отечественных материалов и просты в обслуживании. Они видны с расстояния до 5,2 морских миль, работают от аккумуляторов и включаются автоматически в зависимости от освещения. Корпус полностью защищен от пыли и выдерживает долгое погружение под воду.
В этом году планируют поставить в филиалы более 300 аппаратов. После этого компания намерена вывести их на открытый рынок.
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