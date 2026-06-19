В Таганрогском порту начали устанавливать навигационные огни собственного производства

Как сказано в сообщении, аппараты сделаны из отечественных материалов и просты в обслуживании. Они видны с расстояния до 5,2 морских миль, работают от аккумуляторов и включаются автоматически в зависимости от освещения. Корпус полностью защищен от пыли и выдерживает долгое погружение под воду.