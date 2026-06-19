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Свыше 47 тыс. пострадавших от наводнения в Дагестане получили выплаты

Правительство Дагестана выплатило 1,754 млрд руб. пострадавшим от подтоплений в регионе, сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Выплаты получили 47 127 заявителей.

Правительство Дагестана выплатило 1,754 млрд руб. пострадавшим от подтоплений в регионе, сообщил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Выплаты получили 47 127 заявителей.

Господин Рамазанов добавил, что с 22 июня в Хасавюртовском районе Дагестана начнется прием заявлений на предоставление выплат за утраченное жилье. С 15 июня прием таких заявок открылся в Дербентском районе.

Из-за сильных дождей в конце марта и начале апреля в регионе случилось масштабное наводнение. Власти региона объявили ЧС сразу в нескольких районах Дагестана. Сообщалось о повреждении почти 8 тыс. жилых домов в республике.

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