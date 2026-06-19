Перевалка зерна в портах Юга РФ в мае 2026 года выросла в 2,7 раза

Заметно ускорилось и контейнерное направление: в специализированные контейнеры загружено 220 тыс. тонн зерна (14,8 тыс. ДФЭ) — почти втрое больше, чем в тот же период 2024 года. Этот сегмент перевозок демонстрирует опережающую динамику на фоне общего роста отрасли.