Врач предупредила, чем опасен бесконтрольный прием омега-3

«Омега 3 — это все-таки жир. При превышении дозировки желчные камни (при их наличии) могут начать двигаться и вызвать негативные последствия. Тем более что у нас единый выводной проток с поджелудочной железой, и тогда она может пострадать. Плюс это нагрузка на печень и почки», — пояснила Соломатина.