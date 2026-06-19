Как сложилась судьба автора повести «В окопах Сталинграда»

— Да, самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы, ко всему этому можно привыкнуть; самое страшное — это бездеятельность, неопределенность, отсутствие непосредственной цели, — писал он после. — Куда страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. Но в атаке — цель, задача, а в щели — только бомбы считаешь: попадет или не попадет.