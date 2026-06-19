Синоптик рассказал, как долго в Москве сохранится температура ниже нормы

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве до конца июня прогнозируется на один-два градуса ниже нормы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«До конца июня в Москве температура будет чуть ниже нормы, примерно на один-два градуса, то есть не выше плюс 20−21 градуса тепла», — рассказал синоптик.
По его словам, уже со вторника начнется постепенное понижение температуры и в столицу снова придут облачность и небольшие дожди.