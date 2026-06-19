Из Башкирии в Китай экспортировали почти 1,2 тыс. тонн гороха

Почти 1,2 тыс. тонн продовольственного гороха экспортировали из Республики Башкортостан в Китай, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Развитие внешней торговли отвечает целям и задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Партию бобовой культуры отгрузили с сельхозпредприятия в Чишминском районе. Перед отправкой продукция прошла обязательный фитосанитарный контроль. Специалисты Управления Россельхознадзора по республике провели досмотр гороха, оформили необходимые документы и направили пробы на лабораторные исследования. По их результатам опасных карантинных организмов не выявили, а продукцию признали соответствующей требованиям страны-импортера.
Отмечается, что в этом году посевные площади гороха в республике составили 33 тыс. гектаров. Лидерами по этому показателю стали Абзелиловский, Благоварский, Буздякский и Чишминский районы.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.