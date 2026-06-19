Рособрнадзор опроверг информацию об опечатке в задании ЕГЭ по информатике

Ранее сайт KP.RU писал, что в Госдуме предложили автоматически ставить максимальный балл за задания в ЕГЭ, в которых были выявлены ошибки и некорректные формулировки. Также выступили с предложением рассмотреть возможность начисления выпускникам, которые столкнулись с такими заданиями, дополнительных баллов.