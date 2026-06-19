В Пермском крае развивают туризм: появятся новые маршруты и сервисы

Развитие отрасли поддерживается за счёт федерального и регионального финансирования. Благодаря этому три местные здравницы смогли закупить новое туристическое оборудование. Кроме того, реализуются крупные инвестиционные проекты — в четыре объекта планируется вложить около 10 млрд рублей. Среди них строительство центра здоровья в селе Ключи, акватермального комплекса в Усть-Качке, а также водно-оздоровительного комплекса и курорта в Перми.