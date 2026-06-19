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В Пермском крае развивают туризм: появятся новые маршруты и сервисы

Развитие отрасли поддерживается за счёт федерального и регионального финансирования.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае продолжается развитие туристической отрасли. В регионе появляются новые маршруты и сервисы для путешествий.

Как сообщил на пленарном заседании министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин, регион входит в число лидеров по количеству санаториев и уровню оздоровительного туризма. Сейчас в крае работает 39 санаторно-курортных учреждений, а средняя длительность отдыха в них составляет около восьми дней.

Развитие отрасли поддерживается за счёт федерального и регионального финансирования. Благодаря этому три местные здравницы смогли закупить новое туристическое оборудование. Кроме того, реализуются крупные инвестиционные проекты — в четыре объекта планируется вложить около 10 млрд рублей. Среди них строительство центра здоровья в селе Ключи, акватермального комплекса в Усть-Качке, а также водно-оздоровительного комплекса и курорта в Перми.