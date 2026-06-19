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Студентка из Оренбуржья стала чемпионкой мира по спортивной борьбе

Соревнования прошли с 8 по 13 июня в Бразилии.

Венера Нафикова из Пономаревского района Оренбургской области взяла золото на чемпионате мира по спортивной борьбе в Бразилии, сообщили в администрации муниципального образования Пономаревский район. Успехи российских спортсменов популяризируют занятия профессиональным спортом, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России».

Соревнования прошли с 8 по 13 июня и собрали сильнейших спортсменов из разных стран. Россию на турнире представляла в том числе Венера Нафикова. Она выступила в весовой категории до 50 кг и по итогам напряженной борьбы стала победительницей. При этом серебряную медаль завоевала спортсменка из Турции Зерда Демир, бронзу — представительница Канады Мэдисон Маккензи.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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