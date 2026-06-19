Казанцам напомнили об ограничениях движения при праздновании Сабантуя

Как сообщает Госавтоинспекция города, с 0:00 19 июня и до конца празднования будет ограничено движение, а также остановка и стоянка автомобилей на парковочной зоне Казанского ипподрома, в том числе по автомобильной дороге, идущей от проспекта Альберта Камалеева до дома № 27 ₽