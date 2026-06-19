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Казанцам напомнили об ограничениях движения при праздновании Сабантуя

Как сообщает Госавтоинспекция города, с 0:00 19 июня и до конца празднования будет ограничено движение, а также остановка и стоянка автомобилей на парковочной зоне Казанского ипподрома, в том числе по автомобильной дороге, идущей от проспекта Альберта Камалеева до дома № 27 ₽

Также с 18:00 19 июня до 08:00 22 июня при необходимости будет ограничено движение у поселка Мирный и озера Лебяжье.

Водителей призывают соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.