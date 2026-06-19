В Ростовской области директор фонда займов обманул регион на 21 миллион

Полицейские выявили махинации с бюджетными деньгами. Выяснилось, что 53-летняя руководительница некоммерческой организации, выдающей займы промышленным предприятиям, действовала по хитрой схеме. Женщина выдала целевые займы двум компаниям. На протяжении двух лет она регулярно писала фиктивные отчеты по итогам проверок. Директор делала вид, что средства тратятся по назначению, хотя в реальности производство у заемщиков не росло. В итоге предприятия перестали возвращать деньги. Чтобы скрыть махинации, фигурантка сама инициировала процедуру взыскания долгов. Ущерб в итоге лег на плечи региональной гарантийной организации, которая покрыла убытки на сумму не менее 21 миллиона рублей. Сейчас следственные органы СК России по региону принимают процессуальное решение. Оперативники продолжают работу, чтобы установить все подробности противоправной деятельности подозреваемой.