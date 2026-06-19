В Самарской области отремонтируют более 100 км дорог к медучреждениям

Кроме того, ремонт пройдет в Самаре. В областном центре специалисты приведут в порядок 20,3 км улично-дорожной сети, включая улицы Бакинскую и Медицинскую. Эти дороги ведут к больничному комплексу городской больницы № 10. На улице Бакинской основные работы уже выполнены, а на Медицинской ремонт продолжается.