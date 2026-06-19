В Самарской области отремонтируют более 100 км дорог к медучреждениям

Более 100 км дорог к медицинским учреждениям отремонтируют в Самарской области в 2026 году, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона. Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Основной объем ремонта запланирован в шести муниципальных районах: Кошкинском, Сергиевском, Борском, Волжском, Приволжском и Нефтегорском. Там обновят 90,9 км дорожного покрытия. На всех участках работы уже начались.
Кроме того, ремонт пройдет в Самаре. В областном центре специалисты приведут в порядок 20,3 км улично-дорожной сети, включая улицы Бакинскую и Медицинскую. Эти дороги ведут к больничному комплексу городской больницы № 10. На улице Бакинской основные работы уже выполнены, а на Медицинской ремонт продолжается.
Еще два участка обновляют в Тольятти. Их общая протяженность составляет 1,2 км. Речь идет о Приморском бульваре у городской поликлиники № 1 и улице Самарской, которая ведет к гинекологическому отделению городской клинической больницы № 1.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.