В Баку восьмерых россиян приговорили к срокам за транзит наркотиков

Россиянам предъявили обвинения по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере. Тогда же суд избрал им меру заключения в виде заключения под стражу. ~На процесс задержанных доставили со следами побоев~ — на лицах были синяки и кровоподтеки. Mash сообщал, что россияне при содержании в камерах получали воду только два раза в день, а также не могли воспользоваться чайниками или кипятильниками.