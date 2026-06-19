«Авито» восстановил стабильную работу после сбоя

Пользователи сервиса «Авито» стали массово жаловаться на проблемы в работе платформы 19 июня. За прошедшие сутки количество сообщений об этом превысило 5,1 тысячи, а за последний час было зафиксировано 3,5 тысячи жалоб. 42 процента респондентов жалуются на сбой в работе сайта, еще 37 процентов — на проблемы в функционировании мобильного приложения, а восемь процентов участников опроса — на отсутствие доступа к личному кабинету.