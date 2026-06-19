«Авито» восстановил стабильную работу после сбоя

Все сервисы классифайда «Авито» работают стабильно после устранения сбоя. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы.
— Все сервисы уже работают стабильно. Можно полноценно пользоваться, — приводят слова представителей маркетплейса в материале ТАСС.
Пользователи сервиса «Авито» стали массово жаловаться на проблемы в работе платформы 19 июня. За прошедшие сутки количество сообщений об этом превысило 5,1 тысячи, а за последний час было зафиксировано 3,5 тысячи жалоб. 42 процента респондентов жалуются на сбой в работе сайта, еще 37 процентов — на проблемы в функционировании мобильного приложения, а восемь процентов участников опроса — на отсутствие доступа к личному кабинету.
15 июня в работе Wildberries и «Вайлдберриз Банка» произошел массовый сбой: пользователи сервисов пожаловались, что у них не работают приложения и сайты. Больше всего жалоб о проблемах с доступом к платформам поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Мессенджер МАКС 3 июня удалили из App Store. Он больше недоступен для скачивания в магазине приложений Apple. Страницу МАКС нельзя найти ни по поиску, ни по прямой ссылке с официального сайта. При попытке обновления появляется сообщение об ошибке.