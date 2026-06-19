Представительницы Оренбуржья взяли 2 медали на турнире по прыжкам на батуте

Спортсменки из Оренбургской области взяли две медали на международных соревнованиях по прыжкам на батуте «Кубок Добровольского», сообщили в министерстве спорта региона. Успехи российских спортсменов популяризируют занятия профессиональным спортом, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России».
Турнир прошел в Санкт-Петербурге и собрал 366 сильнейших батутистов из шести стран. Оренбургскую область на соревнованиях представили Дарья Тихова, Анастасия Горбунова, Кира Аксенова, Кристина Абуева и Ульяна Варнавская.
Наиболее успешно выступили Кира Аксенова и Кристина Абуева. В дисциплине «двойной минитрамп» среди спортсменок 11−12 лет они завоевали золотую и серебряную медали соответственно. Благодаря этому результату обе спортсменки прошли отбор на первенство мира, которое состоится в Китае.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.