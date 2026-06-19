Воронежцев пригласили на бесплатные мастер-классы «Театрального поезда»

В рамках Всероссийского проекта «Театральный поезд», который «приедет» в Воронеж 22 июня, в городе запланирована целая программа бесплатных мастер-классов (на них нужно зарегистрироваться). Занятия пройдут во внутреннем дворе музыкального колледжа имени Ростроповичей (пр. Революции, 39), проведут их актеры воронежских театров.