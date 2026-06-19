Главные новости за 19 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Средняя цена бензина АИ-95 в Воронежской области к 15 июня достигла 75,2 ₽ за литр, показав рост почти на 4% за неделю. АИ-92 подорожал до 68,31 ₽, дизельное топливо — до 78,29 ₽ На прошлой неделе на совещании в правительстве региона представители федеральных сетей АЗС заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, чтобы не допустить его вывоза в другие регионы. При этом рост цен, по их словам, связан с биржевыми котировками и инфляцией.