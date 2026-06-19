Участники из 16 регионов собрались на Всероссийский книгослёт в Нижнем Новгороде

После торжественного открытия у ребят прошла встреча с Евгением Кондратьевым, который рассказывал о важности книги. По его словам, раньше он совсем не любил читать, но в 16 лет открыл для себя «Мартина Идена» Джека Лондона — и после этого начал читать залпом, осознав, что у «каждого свой путь» к литературе.