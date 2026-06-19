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Участники из 16 регионов собрались на Всероссийский книгослёт в Нижнем Новгороде

Мероприятие проходит под лозунгом «Год Единства: время читать, время дружить!».

19 июня в Нижегородской государственной областной детской библиотеке имени Т. А. Мавриной торжественно открылся VIII Всероссийский слёт юных книголюбов. Под лозунгом «Год Единства: время читать, время дружить!» собрались 60 участников из 16 регионов — от Москвы до Республики Коми. Среди гостей — ребята и их семьи из Донецкой, Луганской народных республик, Мордовии, Чувашии, Владимира, Кирова, Пензы, Ростова на Дону и других мест.

Одиннадцатилетняя Даша Соловьёва из Нижнего Новгорода участвует в слёте уже в третий раз. В этот раз она выступила в роли артиста: открыла торжество песней «Я лечу над Россией» из репертуара Людмилы Зыкиной. Даша очень любит читать, особенно детективы, приключения и патриотическую литературу. И уже изучает творчество нашего земляка — писателя Максима Горького.

Самой юной участницей стала полуторагодовалая малышка, любовь к книгам которой родители прививают уже с самого детства. А София Синегубка покорила зал, прочитав трогательное стихотворение «Я маму качаю».

На мероприятии выступали почетные гости, которые дали напутствие участникам.

«Среди информационного шума очень трудно найти что-то живое, истинное», — отметил иерей Евгений Кондратьев, клирик Нижегородской епархии. Он напомнил о богатстве православной культуры и пожелал ребятам творческих успехов.

Книгослёт организован при поддержке министерства культуры НО, а также Форда гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Как сообщила исполнительный директор Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» Алла Ларина, программа существует более 25 лет.

«Мы всегда гордимся, когда грантовые средства идут на важные дела, на просвещение, воспитание», — подчеркнула она.

После торжественного открытия у ребят прошла встреча с Евгением Кондратьевым, который рассказывал о важности книги. По его словам, раньше он совсем не любил читать, но в 16 лет открыл для себя «Мартина Идена» Джека Лондона — и после этого начал читать залпом, осознав, что у «каждого свой путь» к литературе.

Дальше ребят ждало общение с писателями, экскурсии, спектакли и творческие встречи. В конце мероприятия участники получили памятные подарки, среди которых — журнал «Фома».

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Арина Панюхина, Таисия Калмыкова.