В роддом Раменского Подмосковья поступили новые кровати

Семь новых специализированных кроватей с амортизацией поступили в родильное отделение Раменского центра материнства и детства Московской области, сообщили в министерство здравоохранения региона. Оборудование закупили в соответствии с целями национального проекта «Семья».
Новые кровати предназначены для повышения комфорта и безопасности матери и ребенка во время родов. Их конструкция учитывает анатомические особенности родового процесса, а возможность регулировки спинки, подножек и опор помогает женщине выбрать удобное положение на каждом этапе. Кроме того, оборудование оснащено подсветкой и системой музыкального сопровождения.
«Музыка позволяет женщине осознанно участвовать в процессе родов, снижает уровень стресса и помогает лучше взаимодействовать с медиками. При этом даже при включении музыки роженица сохраняет возможность слышать акушерку и не теряет контакт с ней», — отметила заведующая родовым отделением Раменского роддома Светлана Слюндина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.