В селе Корсаково в Бурятии отремонтировали Дом культуры

«Корсаковский дом культуры был построен в 1971 году. Более 14 лет в здании не было ремонта, кроме косметического, который проводили силами работников клуба. Проведенный ремонт — это не просто покраска полов, стен и потолка, а возможность превратить дом культуры в сердце села, где каждый найдет себе место для творчества и встреч», — подчеркнула заведующая филиалом Корсаковского дома культуры Дарима Хребтовская.