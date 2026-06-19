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В селе Корсаково в Бурятии отремонтировали Дом культуры

Учреждение также получило современную оргтехнику, звуковое и световое оборудование.

Корсаковский филиал районного Дома культуры отремонтировали в Республике Бурятии при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Специалисты установили четыре межкомнатные двери, приобрели 100 новых стульев для зрителей и 25 банкеток для мероприятий под открытым небом. Пространство также дополнили этнической мебелью с бурятскими узорами: столом, десятью стульями и шкафом. Кроме того, учреждение получило современную оргтехнику, звуковое и световое оборудование.

«Корсаковский дом культуры был построен в 1971 году. Более 14 лет в здании не было ремонта, кроме косметического, который проводили силами работников клуба. Проведенный ремонт — это не просто покраска полов, стен и потолка, а возможность превратить дом культуры в сердце села, где каждый найдет себе место для творчества и встреч», — подчеркнула заведующая филиалом Корсаковского дома культуры Дарима Хребтовская.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.