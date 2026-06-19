Опять «Зенит» и «Крылья Советов»: «Балтика» узнала соперников по Кубку России

Матчи с участием команды Андрея Талалаева пройдут 5, 19 августа, 2 сентября, 14, 28 октября и 25 ноября. Соперники, а также место и время поединков пока не определены. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клуб, занявший третье место, продолжит борьбу за трофей уже через Путь регионов.