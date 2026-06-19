В Калининграде создали рабочую группу по снижению бюрократической нагрузки на учителей

Правительство Калининградской области создало межведомственную рабочую группу по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, рабочая группа будет действовать как временный совещательный орган. Основная задача которой заключается в координации работы различных ведомств и подготовке предложений, направленных на сокращение объема отчетности и иных административных обязанностей, возлагаемых на педагогов.
В частности, группе предстоит анализировать запросы, поступающие в образовательные организации от федеральных и региональных органов власти, выявлять дублирующие и избыточные требования к отчетности, а также проверять, имеют ли правовые основания сведения и отчеты, подготовка которых возлагается на учителей.
Кроме того, рабочая группа займется оценкой практики направления в школы и колледжи запросов о трудоустроенных выпускниках, количестве заболевших учеников, проведенных мероприятиях, а также иных отчетов и фотоотчетов, не предусмотренных федеральным законодательством и нормативными документами в сфере образования.
Документ также предусматривает подготовку предложений по унификации, автоматизации и цифровизации процессов сбора отчетных данных. Отдельным направлением работы станет выявление причин возникновения дополнительной бюрократической нагрузки на педагогов и выработка мер по ее устранению.
Председателем рабочей группы назначена заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер. Заместителем председателя стала министр образования региона Светлана Трусенёва. В состав органа вошли представители областного минобразования, администрации Калининграда, регионального Института развития образования, руководители образовательных учреждений и представители иных ведомств.
Заседания рабочей группы будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Организационно-техническое обеспечение ее деятельности возложено на министерство образования Калининградской области.