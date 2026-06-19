В Калининграде создали рабочую группу по снижению бюрократической нагрузки на учителей

В частности, группе предстоит анализировать запросы, поступающие в образовательные организации от федеральных и региональных органов власти, выявлять дублирующие и избыточные требования к отчетности, а также проверять, имеют ли правовые основания сведения и отчеты, подготовка которых возлагается на учителей.