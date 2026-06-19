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Динамовские бойцы — первые на межрегиональных соревнованиях по рукопашному бою

В физкультурно‑оздоровительном комплексе «Авангард» завершились межрегиональные соревнования среди юношей и девушек по рукопашному бою.

В физкультурно‑оздоровительном комплексе «Авангард» завершились межрегиональные соревнования среди юношей и девушек по рукопашному бою. Турнир собрал юных бойцов из разных регионов страны и стал настоящим праздником силы, ловкости и спортивного духа.

Состязания прошли под эгидой областного общества «Динамо» и были посвящены поддержке Вооружённых сил Российской Федерации — защитников Донбасса. Спортсмены демонстрировали мастерство, волю к победе и уважение к сопернику.

В состязаниях приняли участие более 150 детей из Волгоградской области, Краснодарского края, Астраханской области и Республики Крым. Бои проходили более чем в 16 весовых категориях, где каждый участник получил шанс проявить себя.

По итогам напряжённой борьбы места в командном зачёте распределились следующим образом:

Волгоградская область — золотые медали завоевали спортсмены волгоградского «Динамо» под руководством тренеров Александра Гороховича и Артёма Унаняна.

Астраханская область — серебряные призёры турнира, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и слаженность действий.

Республика Крым — бронзовые медали стали заслуженным результатом упорных тренировок юных бойцов.

— Такие соревнования — это не просто медали и очки, — подчеркнул президент региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя Волгоградской области» Валентин Тарасов. — Это школа характера, где ребята учатся преодолевать себя, поддерживать товарищей и достойно принимать любой результат.

Организаторы отметили, что турнир выполнил свою главную задачу: юные спортсмены получили бесценный опыт, а тренеры смогли оценить прогресс подопечных и наметить дальнейшие шаги в их подготовке.

Александр Веселовский.

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград.

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