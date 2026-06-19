ФОМ: 46% россиян хотели бы вернуть Советский Союз

Чувство сожаления из-за исчезновения СССР с карты мира испытывают 54% граждан. Не разделяют эту эмоцию 24%. Если же говорить о перспективах, то 51% уверены: общее государство из бывших союзных республик в обозримом будущем возникнуть не сможет. Ещё 24% допускают союз лишь некоторых территорий, 9% — большинства, и только 4% верят в тотальное воссоединение.